شكرا لقرائتكم فوز الجزيرة وشباب الأهلي في افتتاح الدوري الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استهل فريقا الجزيرة وشباب الأهلي دبي مسيرتهما في بطولة دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، بطريقة مميزة، عقب فوزهما على الظفرة وشباب الأهلي دبي على الترتيب يوم الخميس في افتتاح الموسم الجديد للمسابقة.

وتغلب الجزيرة 2 - صفر على ضيفه الظفرة، فيما فاز شباب الأهلي دبي على مضيفه حتا 3 - صفر.

وعلى ستاد محمد بن زايد، افتتح محمد العطاس التسجيل للجزيرة في الدقيقة 43، قبل أن تتضاعف معاناة الظفرة في المباراة، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه سلطان عبدالعزيز السويدي في الدقيقة 67 لحصوله على الإنذار الثاني.

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واستغل الجزيرة النقص العددي في صفوف منافسه، ليضيف نجمه البرازيلي ماركوس كينو الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليقضي تماما على آمال الظفرة في التعادل.

من جانبه، حقق شباب الأهلي دبي فوزا سهلا 3 - صفر على مضيفه حتا، ليرسل إنذارا مبكرا لجميع منافسيه عن قدومه بقوة للمنافسة على لقب البطولة.

وتقدم شباب الأهلي مبكرا بهدف حمل توقيع يوسف جابر في الدقيقة الخامسة، فيما أضاف زميلاه محمد جمعة عيد وليوناردو دا سيلفا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 55 و73.