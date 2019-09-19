شكرا لقرائتكم الشباب يواصل التعثر بتعادل جديد أمام ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل الشباب مسلسل إهدار النقاط عقب تعادله للمرة الثالثة على التوالي أمام مضيفه ضمك بنتيجة 1-1، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، في افتتاح المرحلة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفشل الشباب في تحقيق أي فوز في المراحل الثلاث الأخيرة حينما تعادل أمام الفيصلي والنصر سلبياً وأمام ضمك 1-1، واكتفى بفوزٍ وحيد كان على الفتح في المرحلة الأولى بنتيجة 2-1.

وتلقى الأرجنتيني خورخي ألميرون مدرب الشباب ضربتين موجعتين في الشوط الأول حينما اضطر أولاً لتغيير مدافعه أحمد شراحيلي بعد مرور 13 دقيقة بسبب الإصابة ليشرك عبدالله الشامخ، وعند الدقيقة 32 أخرج الحارس التونسي فاروق بن مصطفى لذات السبب وأشرك الحارس منصور جوهر.

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وقدّم ضمك أداءً جيداً في الشوط الأول بعدما نجح بافتتاح التسجيل عند الدقيقة 27 عن طريق مدافعه البرازيلي خورخي فيليبي الذي ارتقى لعرضية زميله الغيني زيزينيو وحول الكرة برأسه لتستقر في شباك الشباب.

وحاول الشباب العودة ونجح بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 40 عن طريق مهاجمه الأرجنتيني كريستيان غوانكا الذي أكمل تمريرة زميله عبدالله الشامخ بقدمه في شباك الحارس الجزائري شمس الدين رحماني.

وفي الشوط الثاني كثّف الشباب محاولاته بحثاً عن هدف الفوز إلا أنه لم ينجح بسبب التنظيم الدفاعي المميز لفريق ضمك الذي أحرج الشباب بالهجمات المرتدة بوجود الثنائي المغربي زكريا حدراف ومحسن ياجور.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 6 نقاط ليتقدم إلى المركز الرابع مؤقتاً، وارتفع رصيد ضمك إلى 4 نقاط ليبقى في المركز 11 مؤقتاً.