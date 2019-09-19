شكرا لقرائتكم برباتوف يعلن اعتزاله كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير السابق، اعتزاله كرة القدم يوم الخميس بعد 18 شهرا على رحيله عن فريق كيرالا بلاسترز الهندي ليسدل الستار على مسيرة حافلة استمرت 20 عاما.

ولعب هداف بلغاريا على مر العصور أيضا لأندية تشسكا صوفيا وباير ليفركوزن وفولهام وموناكو وباوك اليوناني لكنه لا يرتبط بأي ناد منذ الرحيل عن كيرالا.

وكتب برباتوف (38 عاما) على "إنستغرام" :نصحني شخص باعلان الأمر ردا على الأسئلة التي تأتيني خاصة في بلادي. كنت في حاجة إلى رسالة وداع. خضت أخر مباراة لي قبل أكثر من عام ولذلك أعتقد انه الوقت المناسب لاسدال الستار على مسيرتي رغم أن القرار تأخر بعض الشيء.

Advertisements

وفاز المهاجم الموهوب بلقبين للدوري الانجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد واختير أفضل لاعب في بلغاريا سبع مرات بين 2004 و2010.

وأضاف انه يعتزم البقاء في عالم كرة القدم من خلال أدوار أخرى. وتابع :أعتقد أن هذه الخطوة لن تكون النهاية لاني سأبقى مرتبطا بعالم كرة القدم بشكل أو بآخر.

وانضم برباتوف إلى مانشستر يونايتد من توتنهام في 2008 في صفقة قياسية للنادي وقتها بلغت قيمتها 30.75 مليون جنيه استرليني (38.38 مليون دولار).

وخاض أول مباراة مع منتخب بلغاريا في 1999 وعمره 18 عاما لكنه اعتزل دوليا في 2010 بعد أن سجل 48 هدفا في 79 مباراة.