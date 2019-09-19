شكرا لقرائتكم الدوري الألماني: شالكه يفتتح الجولة.. ولايبزيغ يدافع عن صدارته أمام بريمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما حقق كل منهما النجاح منتصف هذا الأسبوع في ضربة البداية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يعود لايبزيغ متصدر الدوري الألماني (بوندسليغا) وبايرن ميونخ حامل اللقب إلى البطولة المحلية بمعنويات مرتفعة.

وحتى الآن، قدم لايبزيغ مسيرة رائعة في المراحل الأولى من البوندسليغا حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة واحدة ليتصدر جدول المسابقة برصيد عشر نقاط بفارق نقطة واحدة أمام بوروسيا دورتموند وفرايبورغ فيما حصد بايرن ثماني نقاط فقط من أول أربع مباريات خاضها في رحلة الدفاع عن اللقب.

ويستأنف لايبزيغ مسيرته في البوندسليغا بقيادة مديره الفني جوليان ناغلسمان في ضيافة فيردر بريمن يوم السبت ضمن منافسات المرحلة الخامسة من المسابقة حيث يتطلع الفريق لمواصلة انطلاقته الرائعة وتعزيز صدارته للمسابقة فيما يستضيف بايرن فريق كولون في مباراة أخرى. كما يتطلع فرايبورغ مفاجأة الموسم إلى مواصلة بدايته الجيدة من خلال تحقيق الفوز على أوغسبورغ في مباراة أخرى.

وكان لايبزيغ تغلب على مضيفه بنفيكا البرتغالي يوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا لترتفع معنوياته بشكل كبير قبل استئناف مسيرته في البوندسليغا.

وقال ناغلسمان: بدء مسيرتنا في البطولة بفوز يمثل مفتاحا في طريقنا بالبطولة خاصة مع المباريات القوية التي تنتظرنا في الأسابيع المقبلة، ولكننا نتطلع لهذه المواجهات القوية".

وجاء الفوز على بنفيكا بعد نجاح الفريق في التعادل مع بايرن بالمرحلة الرابعة من البوندسليغا يوم السبت الماضي.

ويخوض لايبزيغ مباراته التالية في دوري الأبطال أمام ليون الفرنسي بين مباراتيه مع باير ليفركوزن وشالكه بالبوندسليغا. وفي المقابل، حقق بريمن انتصاره الثاني بالبوندسليغا مطلع الأسبوع الحالي لكنه سيستضيف لايبزيغ وسط موجة من الإصابات التي ضربت الفريق لتحرمه من بعض لاعبيه قبل هذه المواجهة الصعبة.

ويتطلع بايرن لاستعادة الانتصارات في البوندسليغا على حساب كولون مستفيدا من الدفعة المعنوية التي نالها من الفوز الكبير 3 - صفر على ريد ستار بلغراد الصربي يوم الأربعاء.

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وقال نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونخ: من الجيد أننا خلقنا العديد من الفرص- كان بالإمكان تسجيل المزيد من الأهداف. الآن حان وقت إعادة التجمع وتقديم مستوى جيد مرة أخرى أمام كولون. ويتعين على بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني، الانتظار حتى يوم الأحد حيث يحل ضيفا على آينتراخت فرانكفورت، وذلك عقب قيام بوروسيا مونشنغلادباخ باستضافة فريق فورتونا دوسلدورف.

وتستمر مباريات هذه الجولة حتى يوم الاثنين، حيث يلتقي فولفسبورغ مع ضيفه هوفنهايم، الذي خسر بثلاثية نظيفة أمام ضيفه فرايبورغ في الجولة الماضية. ويحتل فرايبورغ المركز الثالث ويتمنى الفريق لن يضيف ثلاث نقاط إضافية عندما يواجه أوغسبورغ يوم الأحد.

وقال المهاجم فينشينزو غريفو للموقع الرسمي للنادي: نحن نستمتع بالموقف كثيرا لأن باستثناء هذا الأمر فسيبقى كل شيء طبيعي بالنسبة لنا. نعلم أنه يتعين علينا الاستمرار في تقديم أقصى ما في وسعنا في كل مباراة لأن في كرة القدم الأوقات الآخرى من الممكن أن تأتي سريعا.

وهناك معركة في وسط الجدول بين باير ليفركوزن ويونيون برلين ومواجهة صعبة للغاية في الملعب الأولمبي بين هيرتا برلين وضيفه بادربورن. المباراة التي تقام في العاصمة تشهد مواجهة بين الفريقين اللذين لم يحققا أي انتصار هذا الموسم، علما بأن هيرتا يواجه ضغوط كبير لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقال ماركو غرويتش لاعب وسط هيرتا برلين: يجب علينا أن نقدم أقصى ما في وسعنا أمام بادربورن وأن نحاول تحقيق الفوز من اجل جماهيرنا، لأنهم دعمونا في كل مباراة ولكننا لم نتمكن من مكافآتهم بنقاط ثلاث.

وللحقيقة تمكن بادربورن الصاعد ان يتقدم في النتيجة في ثلاث مباريات من أصل مباريات أربع خاضها حتى الآن ولكن مثل فريق هيرتا برلين تمكنوا من التعادل في مباراة وحيدة.

وقال ستيفين بومغارت عقب الخسارة 1 - 5 أمام شالكه: يجب أن نقيم الأخطاء وأن نحاول فعل الأشياء بشكل أفضل.

ويفتتح شالكه مباريات هذه الجولة يوم الجمعة عندما يواجه ماينز، صاحب المركز الثالث من القاع.