متعب ينسحب من إدارة المنتخب

الموجز نشر موقع مصراوي نقلا عن مصدر قريب من عماد متعب نجم مصر والنادي الأهلي المعتزل إنه اعتذر عن تولي الإدارة الفنية لمنتخب مصر وذلك عقب إعلان حسام البدري مديراً فنياً للفراعنة. وقد قررت اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة اتحاد الكرة اليوم،الخميس، تعيين حسام البدري مديراً فنياً للمنتخب خلفاً للمكسكسي خافير أجيري. يذكر أن عماد متعب وحسام البدري قد دخلا في خلافات كثيرة وتوترت العلاقة بينهما أثناء تلي البدري قيادة النادي الأهلي .

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