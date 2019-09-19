كوبيتسا يختار الرحيل عن وليامس الموسم المقبل









اسماء السيد - ستنتهي المغامرة القصيرة للبولندي روبرت كوبيتسا مع فريق وليامس ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد في ختام الموسم الحالي، مع إعلان الطرفين افتراقهما بقرار من السائق المخضرم، بعد أشهر من عودته الى السباقات.

وبعدما عاد الى الفورمولا واحد كسائق تجارب مع رينو ثم وليامس إثر تعافيه من الحادث المأساوي الذي تعرض له عام 2011 خلال مشاركته في سباق رالي، وما تبع ذلك من ابتعاد عن سباقات الفئة الأولى، عاد كوبيتسا هذا الموسم الى الحلبة ليدافع عن ألوان وليامس.

ولم تكن عودة البولندي البالغ 34 عاما الى الفورمولا واحد موفقة، إذ عانى الأمرين خلف مقود سيارة الفريق البريطاني وأنهى كل السباقات الـ14 التي أقيمت حتى الآن خارج النقاط، باستثناء واحد حين حل عاشرا في جائزة فرنسا الكبرى.

وأقر كوبيتسا الذي تبقى أفضل نتيجة له في الفورمولا واحد حلوله رابعا في الترتيب العام لموسم موسم 2008 مع "بي أم دبليو ساوبر" حين حقق فوزه الأول والوحيد خلال جائزة كندا الكبرى، أن "هذا الموسم كان صعبا جدا من ناحية الأداء، كما كان أيضا متطلبا جدا".

ورأى أن "العودة الى الفورمولا واحد بعد ابتعاد لفترة طويلة ليست سهلة، لاسيما عندما تجد نفسك في وضع صعب مماثل للذي نحن فيها حاليا (وليامس)"، متوجها بالشكر "للفريق على العامين الأخيرين وعلى مساعدتي لجعل عودتي الى خط انطلاق الفورمولا واحد ممكنة".

لكنه أقر بأن "الوقت مناسب بالنسبة لي من أجل الانتقال الى الفصل التالي من مسيرتي".

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ولم يستبعد البولندي بقاءه في الفورمولا واحد الموسم المقبل، لكنه أكد لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" بأن مشاركته في سباقات الفئة لن تكون "بأي ثمن كان"، بل "يتوجب علي القيام بما يعيد إلي متعة التسابق".

وأكد وليامس من جهته في بيان أن كوبيتسا هو من "قرر الرحيل عن الفريق في نهاية موسم الفورمولا واحد لعام 2019".

وسيكون الكندي نيكولاس لطيفي، الإيراني الأصل ونجل رجل الأعمال الثري مايكل لطيفي، السائق المرجح لخلافة كوبيتسا والقيادة الى جانب البريطاني جورج راسل، كونه يتولى حاليا مهمة سائق التجارب في الفريق البريطاني الى جانب مشاركاته في بطولة الفورمولا 2.

- هاس يبقي ماغنوسون وغروجان -

من جهة أخرى، أعلن فريق هاس اعتماده مجددا على الثنائي الدنماركي كيفن ماغنوسون والفرنسي رومان غروجان لعام 2020.

وفي معسكر هاس، وفى الفريق الأميركي بالوعد الذي قطعه بأن يحسم هوية سائقيه للموسم المقبل قبل جائزة سنغافورة الكبرى في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، وأعلن عبر مديره الإيطالي غونثر ستاينر بأنه فضل "الاستمرارية" على التغيير بالابقاء على ماغنسون وغروجان كسائقيه لعام 2020.

ويدافع غروجان (33 عاما) عن ألوان هاس منذ الموسم الأول للفريق الأميركي في الفورمولا واحد عام 2012، فيما انضم اليه ماغنسون في العام التالي.