سان جرمان المنتشي أوروبيا يحل ضيفا ثقيلا على ليون









اسماء السيد - يسعى باريس سان جرمان المتصدر وحامل اللقب إلى مواصلة صحوته عندما يحل ضيفا ثقيلا على ليون الأحد في قمة المرحلة السادسة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

فمنذ خسارته أمام رين 1-2 في المرحلة الثانية في 18 آب/أغسطس الماضي، حقق النادي الباريسي أربعة انتصارات متتالية، آخرها إكرامه وفادة ضيفه ريال مدريد الإسباني بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وحقق فريق العاصمة فوزه الكبير في غياب ثلاثيه الهجومي الضارب "إم سي إن": كيليان مبابي والأوروغوياني إدينسون كافاني المصابان والبرازيلي نيمار دا سيلفا الموقوف، وذلك بفضل تألق نجمه الأرجنتيني أنخل دي ماريا الذي سجل ثنائية.

وسيشكل الفوز دفعة معنوية كبيرة لباريس سان جرمان الذي عانى الأمرين السبت الماضي للفوز على ضيفه ستراسبورغ بهدف وحيد سجله في الوقت بدل الضائع نجمه العائد نيمار في مباراة قوبل خلالها بصافرات الاستهجان من المشجعين الباريسيين.

وغاب نيمار (27 عاما) عن تشكيلة فريقه (الأساسية والاحتياطية) منذ مطلع الموسم الحالي، في ظل الحديث عن رغبته بالعودة الى برشلونة الذي انتقل منه الى سان جرمان في صيف العام 2017، في صفقة بلغت قيمتها 222 مليون يورو، وجعلت منه أغلى لاعب في العالم.

لكن عودة نيمار الى صفوف الفريق بعد صيف مضطرب تخللته أسابيع من المفاوضات للعودة الى فريقه السابق برشلونة، بدأها مشجعو النادي الباريسي بإطلاق العنان لصافراتهم لدى سماعهم اسمه خلال تقديم الفريقين، وأيضا لدى لمسه الكرة.

كما وجه المشجعون أهازيج باللغة الإسبانية ضد والدة نيمار في حين رفع آخرون لافتة بالبرتغالية توجهوا فيها الى والد نيمار ووكيل أعماله، داعين إياه فيها الى "بيعه" في فيلا ميموزا، وهي إحدى ضواحي مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية التي تعرف بانتشار الدعارة فيها.

ولن يكون ليون لقمة سائغة للفريق الباريسي خصوصا وأنه يرغب في مصالحة جماهيره عقب نتائجه المخيبة في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات، آخرها تعثره أمام ضيفه زينيت سان بطرسبورغ الروسي (1-1) في الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

واستهل ليون الموسم بقوة بفوزين متتاليين على مضيفه موناكو 3-صفر وضيفه أنجيه بنصف دزينة نظيفة من الأهداف، قبل أن يخسر امام مونبلييه صفر-1 ويتعادل مع بوردو 1-1 وأميان 2-2.

وسيحاول ليون استغلال عاملي الأرض والجمهور لتكرار فوزه على باريس سان جرمان الموسم الماضي عندما استضافه وقلب تخلفه صفر-1 الى فوز 2-1 في المرحلة الثالثة والعشرين.

وتبرز الأحد أيضا قمة ليل وصيف بطل الموسم الماضي والخامس حاليا مع ضيفه رين الثاني، فيما لا تقل مباراة مرسيليا الرابع مع ضيفه مونبلييه الثاني عشر أهمية السبت.

ويفتتح نانت، شريك رين ومرسيليا في الوصافة برصيد 10 نقاط، المرحلة الجمعة عندما يحل ضيفا على ستراسبورغ الثامن عشر وعينه على انتزاع الصدارة ولو موقتا.

وهنا برنامج المرحلة السادسة (بتوقيت غرينيتش):

الجمعة:

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(20:45) ستراسبورغ - نانت

السبت:

(17:30) مرسيليا - مونبلييه

(20:00) متز - اميان

بوردو - بريست

نيس - ديجون

نيم - تولوز

رينس - موناكو

الأحد:

(15:00) رين - ليل

(17:00) انجيه - سانت اتيان

(21:00) ليون - باريس سان جرمان