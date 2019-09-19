محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:
صرح حسام البدري المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بأنه سيبذل كل الجهد من أجل اسعاد الشعب المصري، قائلًا إن تدريب المنتخب شرف كبير.
وقال بدري في تصريحاته التي أدلى بها اليوم الخميس: "أشكر الله على منحي هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير."
وتابع البدري :"منذ هذه اللحظة أعاهد الله وأعاهد المصريين حكومة وشعبا أنني لن أبخل بأي جهد في سبيل إسعاد هذا الشعب العظيم الذي يستحق منا جمعيا كل الجهد والإخلاص والعرق في سبيل رفع رايته في كل المحافل."
أكد المدير الفني الجديد لمنتخب مصر على تكاتف الجميع بداية من اتحاد الكرة ووزارة الرياضة متمثلة في الوزير أشرف صبحي المسئول عن الرياضة من أجل عبور هذه المرحلة وجعل منتخب مصر مصدرا لإسعاد هذا الشعب العظيم.
أضاف بأن معيار العدل سيكون هو الطريق في جميع قرارارته والكل سواسية وسيحصل على نفس القدر لنيل شرف تمثيل هذا البلد، مطالبا الإعلام والجميع بمساندة الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريحات حسام البدري بعد تعيينه مدربًا لمنتخب مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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