الخليج 365 يكشف.. طلبات البدري لمعاونيه.. وفضل يدفع ببركات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبد الباسط: تمسك حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بتعيين أحمد حسن عميد لاعبي العالم في منصب مدير منتخب مصر إدارياً، ليعاونه في مهمته التي بدأت للتو. وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تعيين حسام البدري مديراً فنياً لمنتخب مصر بعد منافسة قوية مع الرباعي حسام حسن وحسن شحاته وميدو وإيهاب جلال. وكشفت مصادر لـ"يلا كورة" أن حسام البدري يتمسك بتعيين أحمد حسن مديراً للمنتخب وطارق سليمان مدرباً لحراس المرمى في جهازه المعاون. Advertisements وكان عماد متعب نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق قد أعتذر عن منصب مدير المنتخب بعد تعيين حسام البدري مديراً فنياً، ليصبح المقعد شاغراً. ويتمسك محمد فضل عضو لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتعيين محمد بركات لاعب الأهلي ومنتخب مصر المعتزل للمنصب ذاته. وبدأ ترشيحات اللجنة للمدرب العام المعاون لحسام البدري حيث تم طرح اسم طارق مصطفى على المدير الفني لمنتخب مصر لدراسة إمكانية تعيينه. ومن المقرر أن يحدد حسام البدري قائمة المحترفين من أجل استدعائهم لمعسكر منتخب مصر القادم في 7 أكتوبر المقبل، على أن يتم إخطاء لجنة إدارة الاتحاد مساء الجمعة لإرسال الاستدعاء رسمياً لأندية النجوم المحترفين.

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