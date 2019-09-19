تقرير.. هل يستعين البدري بـ "فريق عمله" فى منتخب مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
أعلن اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة اتحاد الكرة اليوم،الخميس، تعيين حسام البدري مديراً فنياً للمنتخب خلفاً للمكسيكي خافير أجيري.
وقال اتحاد الكرة خلال بيانه إنه منح البدري مهمة تشكيل جهازه الفني المعاون.
ويبرز في منصب مدير المنتخب الصقر المصري أحمد حسن الذى عمل مع البدري سابقاً في نادي بيراميدز.
أحمد أيوب الرجل الثاني فى جهاز البدري مع الأهلي والذى انتقل معه إلى نادي بيراميدز يبقى مرشحاً بقوة لمنصب في جهازه رفيقه.
أيوب عمل مع البدري مساعداً في الأهلي وانتقل بناء على ترشيح من رئيس فريق العمل بنادي بيراميدز إلي الفريق الأزرق ليعمل في جهازه الفني.
التونسي أنيس الشعلالي مخطط الأحمال واحداً من المرشيحن للتواجد مع البدري خاصة بعد أن رافقه في أهلي طرابلس والأهلي بالإضافة إلى بيراميدز وهو يحظى بثقة المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.
طارق سليمان مدرب حراس الأهلي السابق ارتبط بالبدري سواء في المريخ السوداني أو الأهلي وهو واحد من الاسماء المرشجة للتواجد في جهاز المنتخب وسط منافسة من عصام الحضري .
أما الاسم الأخير فيقترب منه شادي الجيلاني ليعمل في منصب المنسق الإعلامي للمنتخب الأول وهو المنصب الذى عمل فيه الأول مع المنتخب الأوليمبي والأهلي.
وقد يضيف البدري اسماء تنتنمى لأندية أخرى غير الأهلي في جهازه الفني لإضفاء حالة من التوازن.
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