مصدر: متعب يعتذر عن عدم تولي منصب مدير منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مصدر قريب من عماد متعب نجم مصر والنادي الأهلي المعتزل إنه اعتذر عن تولي الإدارة الفنية لمنتخب مصر وذلك عقب إعلان حسام البدري مديراً فنياً للفراعنة.

وقررت اللجنة الخماسية المشكلة لإدارة اتحاد الكرة اليوم،الخميس، تعيين حسام البدري مديراً فنياً للمنتخب خلفاً للمكسكسي خافير أجيري.

وكان عماد متعب قد دخل في خلافات مع البدري أثناء تواجد الأثنين في النادي الأهلي ليحمل مهاجم الأحمر مدرب السابق مسئولية ابتعاده عن الفريق.

وكان أعضاء اللجنة المشكلة لاتحاد الكرة قد طرحوا اسم متعب ضمن قائمة ضمت أحمد حسن وحسام غالي لتولي منصب مدير منتخب مصر خلفاً لإيهاب لهيطة.