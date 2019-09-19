رسميًا.. حسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر لقيادة الفراعنة خلال المرحل المقبلة خلفًا لخافير أجيري.

وخلال بيان رسمي لاتحاد الكرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال: "تم تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه المعاون والعرض على مجلس الإدارة".

وكان حسام البدري قد دخل عاد لدائرة الترشحيات مجددًا بعد تعثر المفاوضات مع إيهاب جلال.

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وكان مسؤولو اتحاد الكرة قد توصلوا لاتفاق مع إيهاب جلال من أجل قيادة المنتخب مع تواجد طارق مصطفى كمدرب عام ومحمد شوقي وحمد إبراهيم في منصب المدرب المساعد وعماد متعب مديرًا للمنتخب.

وعلم الخليج 365 أن عدد من النقاط كانت عالقة بين جلال وبين اتحاد الكرة ولم تُحسم بعد، مما جعل الجبلاية تعود من جديد للتفكير في حسام البدري من أجل انقاذ الموقف.

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مصدر: متعب يعتذر عن تولي منصب مدير منتخب مصر