الزمالك يُعدل موعد مباراة العودة أمام بطل السنغال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استقر مسئولو الزمالك على تعديل موعد مباراة الفريق الأبيض أمام جينيرسيون فوت السنغالي، في إياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، أن إدارة النادي الأبيض قررت إقامة مباراة الإياب في 28 من الشهر الجاري على ملعب "بتروسبورت" بدلاً من 29 من نفس الشهر.

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وبحسب مراسل الخليج 365، فأن التعديل جاء بسبب إعلان اتحاد الكرة لمواعيد مباريات الدوري وإعلان خوض الفريق الأبيض لمباراته أمام الاتحاد في الجولة الأولى يوم 23 من الشهر الجاري.

ومن المحتمل أن تحدث أزمة في ظل تحديد الأهلي مباراته أمام كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم 28 من نفس الشهر على أن تقام المباراة ملعب "السلام".

وكان الزمالك خسر مباراة الذهاب أمام بطل السنغال بهدف مقابل هدفين، حيث يطالب الأبيض للفوز بهدف دون رد فقط للصعود لدور المجموعات من البطولة القارية.