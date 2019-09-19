النني قد يتعرض لعقوبة كبيرة بعد واقعة الطرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
ذكرت تقارير صحفية تركية، أن محمد النني متوسط ميدان بيشكتاش معرض للإيقاف لمدة 6 مباريات بعد تعمده الاعتداء على الخصم في أول ظهور له بقميص فريقه الجديد.
وأوضحت صحيفة "سبور" التركية اليوم الخميس أن حكم المباراة هليل أوموت ميلر وصف ما قام به النني خلال تقريره عن المباراة أنه "تعمد إلحاق الضرر بالخصم".
وتعرض النني للطرد بعد 75 دقيقة من مباراة فريقه أمام غازي عنتاب التركي في الجولة الماضية من الدوري المحلي، وذلك بعدما تعرض للاعتداء من جانب المنافس، فقام بالرد عليه بركله.
وفقًا للتقارير الصحفية التركية فإن عقوبة ما قام به النني تتراوح بين الإيقاف 3 إلى 6 مباريات.
ويلعب النني مع بيشكتاش على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي، في حالة تنفيذ الحد الأقصى لعقوبة الإيقاف عليه سيغيب حتى الجولة العاشرة من الدوري التي ستقام في 2 نوفمبر المقبل.
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