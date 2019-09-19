تقرير.. هل يتوقف قطار ليفربول في محطة تشيلسي مجددًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في الموسم الماضي، حقق ليفربول بداية مثالية على الجبهة المحلية فكانت البداية من خلال الفوز على ويستهام بأربعة أهداف دون رد على ملعب "الآنفيلد".

وفي الجولة الثانية، واصل ليفربول انتصاراته على حساب كريستال بالاس بهدفين دون رد ثم على برايتون بهدف دون رد.

ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب كتب الانتصار الرابع في الدوري الإنجليزي بالفوز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف وحيد.

البداية المثالية لليفربول تواصلت للأسبوع الخامس بفوز خارج الديار تحقق على حساب توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف على ملعب "ويمبلي".

وفي الجولة السادسة واصل ليفربول احتفاظه بالقمة بفوز ساحق على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف دون رد تحقق على ملعب "آنفيلد".

قطار ليفربول توقف في الجولة السابعة عندما خرج "الريدز" لمواجهة تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" حيث تفوق "البلوز" بهدف دون رد قبل أن يمنح دانيال ستوريدج لاعب ليفربول السابق نقطة التعادل لفريقه في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

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وفي الموسم الحالي، يسير ليفربول على خطى الموسم الماضي حيث نجح "الريدز" في تحقيق العلامة الكاملة في أول خمس مباريات بالدوري.

بداية ليفربول هذا الموسم كانت على ملعبه بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد أمام نورويتش سيتي على ملعب "آنفيلد".

وفي الجولة الثانية فاز ليفربول على منافسه ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف ثم عاد "الريدز" ليواصلوا مسلسل الانتصارات بالفوز على آرسنال بثلاثة أهداف لهدف.

ليفربول خرج في الجولة الرابعة لمواجهة بيرنلي لينجح الفريق صاحب القميص الأحمر من الخروج بشباك نظيفة للمرة الأول هذا الموسم وبفوز بالثلاثة على الخصم.

وبعد استنئاف الدوري عقب توقف الدوري بسبب الأسبوع الدولي واصل ليفربول تربعه على القمة بالفوز على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

ومن المقرر أن يخرج ليفربول يوم الأحد المقبل من أجل مواجهة تشيلسي على ملعب "ستامفورد بريدج" فهل يتفوق الليفر هذه المرة أم أن يكون للبلوز رأي آخر بقيادة مدربه الشاب فرانك لامبارد؟.