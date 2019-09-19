محمد فضل يطلب من البدري تعيين محمد بركات مديرا للمنتخب

طلب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، من حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب، تعيينمحمد بركات مديرا للفراعنة.
بحسب مصادر في اتحاد الكرة، فان فضل اجرىاتصالا مع البدري وطلب منه وجود بركات مديرا المنتخب، ياتي هذا في الوقت الذي يتمسك فيه البدري بتعيين احمد حسن في هذا المنصب.
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