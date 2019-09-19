محمد فضل يطلب من البدري تعيين محمد بركات مديرا للمنتخب

طلب محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، من حسام البدري المدير الفني الجديد للمنتخب، تعيين محمد بركات مديرا للفراعنة. محمد بركات مديرا للفراعنة. بحسب مصادر في اتحاد الكرة، فان فضل اجرى اتصالا مع البدري وطلب منه وجود بركات مديرا المنتخب، ياتي هذا في الوقت الذي يتمسك فيه البدري بتعيين احمد حسن في هذا المنصب. اتصالا مع البدري وطلب منه وجود بركات مديرا المنتخب، ياتي هذا في الوقت الذي يتمسك فيه البدري بتعيين احمد حسن في هذا المنصب.

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