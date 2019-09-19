اتحاد الجولف جاهز لاستضافة البطولة العربية

انهى إتحاد الجولف برئاسة المهندس ايمن حسين استعدادته لاستضافة وتنظيم البطولة العربية الحادية عشر للسيدات والعشرون للناشئين والتى ستقام بملاعب نادى جولف دريم لاند خلال الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الجارى بمشاركة 10 دول عربية .

واتم اتحاد الجولف كافة التجهيزات اللازمة اداريا وفنيا لبدء استقبال المنتخبات المشاركة فى البطولة التى ستبدأ التوافد على مصر اعتبارا من بعد غد السبت .

وقامت اللجنة المنظمة للبطولة والتى تضم كل من نائب رئيس اتحاد الجولف وعضو المكتب التنفيذى للإتحاد العربى تيمور ابو الخير ومحمد عطاالله ومدير نادى جولف دريم لاند الدكتور حفنى حجازى و المدير المالى لاتحاد الجولف سهام عمر و نائب مدير جولف دريم لاند محمد رمضان بتوفير كل الامكانيات اللازمة لانجاح البطولة وتقديم صورة مشرفة لمصر عامة والرياضة خاصة

والتى تستهدف ايضا دعم وتنشيط السياحة فى مصر .

من جانب اخر يواصل لاعبو المنتخب المصرى التدريبات استعدادا للبطولة بكل جدية حيث تشارك مصر بفريق كامل فى كل مرحلة عمرية .

ويضم منتخب السيدات دينا ابو العلا وامينة الحلواني وحنان ادريس وتحت 18 عاما يوسف عمرو وادم الشامى وحسن عز الدين وابراهيم الجزايرلى وتحت 15 عاما اسماعيل ابو العطا وبلال كريمة وعمر المهدى ومحمد ابو العلا وتحت 13 عاما ولاول مرة رانى الطويل وتيمور ربيع وعلى سلامة ومحمد الديب .