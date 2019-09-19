نجم مانشستر يونايتد السابق يعتزل كرة القدم

أعلن المهاجم البلغاري ديميتار برباتوف نجم نادي مانشستر يونايتد السابق، اليوم الخميس، اعتزاله كرة القادم بشكل نهائي.

ونشر برباتوف، على حسابه الشخصي بشبكة "إنستجرام"، فيديو يودع خلاله الجماهير بعد قرار الاعتزال.

وعلق قائلاً: "لعبت آخر مباراة لي منذ أكثر من عام، ولذلك أعتقد أنه جاء الوقت المناسب للتوقف".

Advertisements

وأضاف: "لن تكون نهاية علاقتي بكرة القدم، لأنني سأبقى مرتبطًا باللعبة بطريقة

أو بأخرى، ولكن حان الوقت بعد 20 عامًا من الاحتراف كي أتوقف".

وأتم: "سأفتقد كل شيء.. المباريات، التدريبات، الأهداف، الاستعدادات، الضغط، زملائي، وهتاف الجماهير عندما أسجل هدفًا". وتوج برباتوف بلقب الدوري الانجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم الأندية.