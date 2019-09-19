حسام البدري: جميع اللاعبين سواسية .. وأطالب بمساندة الجهاز الفني

عبر حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن سعادته بتولي منصب المدير الفني للفراعنة قائلا:" أشكر الله على منحي هذا التكليف لأن خدمة منتخب مصر شرف كبير".

وقال " منذ هذه اللحظة أعاهد الله وأعاهد الشعب حكومة وشعبا أنني لن أبخل بأي

جهد في سبيل إسعاد هذا الشعب العظيم الذي يستحق منا جمعيا كل الجهد والإخلاص والعرق في سبيل رفع رايته في كل المحافل".

أكد المدير الفني على تكاتف الجميع بداية من اتحاد الكرة

ووزارة الرياضة ، متمثلة في الوزير الدكتور أشرف صبحي المسئول عن الرياضة من أجل عبور هذه المرحلة وجعل منتخب مصر مصدرا لإسعاد هذا الشعب العظيم.

أضاف بأن معيار العدل سيكون هو الطريق في جميع قراراته والكل سواسية وسيحصل على نفس القدر لنيل شرف تمثيل هذا البلد، مطالبًا الإعلام والجميع بمساندة الجهاز الفني في المرحلة المقبلة.