زمالك 2004 يتعادل مع الإسماعيلي إيجابيًا في بطولة الجمهورية

تعادل فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد ٢٠٠٤ مع فريق الإسماعيلي بهدف لكل فريق وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب قناة السويس بالجولة الثانية من بطولة الجمهورية للناشئين. في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب قناة السويس بالجولة الثانية من بطولة الجمهورية للناشئين. وأحرز هدف زمالك 2004 اللاعب عمر الشريف، ويقود الفريق سيد حنفي مديرا فنيًا.

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