يسيتش يعلن قائمة الإسماعيلي استعداداً لمواجهة الجونة

أعلن الصربي ميودراج يسيتش المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، عن قائمة الفريق المستدعاة لمواجهة الجونة ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، والتي تقام على ملعب الجونة يوم السبت

المقبل.

وشهدت قائمة الإسماعيلي غياب عمر الوحش ونادر رمضان بسبب التجميد، فيما تواجدت الصفقات الجديدة

وجاءت القائمة كالتالي:

في حراسة المرمى :محمد فوزي، ومحمد مجدي

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خط الدفاع: أسامة إبراهيم ،إبراهيم أبو اليزيد ،باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد مجدي، احمد ايمن

وفي خط الوسط: محمد بيومي، ، عماد حمدي ، محمود دونجا ، همام طارق، عبدالرحمن مجدي، وجيه عبدالحكيم، مدبولي، بيكيتي سيلفا

في خط الهجوم: محمد حمدي زكي ، شيلونجو، محمد الشامي