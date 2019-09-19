مجاهد ومنتصر فى صفوف منتخب ٢٠٠١

انضم فارس مجاهد و محمود منتصر لاعبا سموحة، إلى صفوف منتخب ٢٠٠١ استعدادا للمباراة الودية، أمام منتخب استعدادا للمباراة الودية، أمام منتخب السعودية المقرر لها يوم السبت. وكان نادى سموحة تلقى فاكسا من اتحاد الكرة لإخطار اللاعبين بالانضمام لصفوف المنتخب.

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