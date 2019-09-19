مفارقة غريبة في تعيين حسام البدري مديرا فنيا لمنتخب مصر

أعلن اتحاد الكرة منذ قليل بشكل رسمي، تعيين حسام البدري في منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأول.
وشهد قرار تعيين مدرب منتخب مصر مفارقة غريبة بين تواجد كل من حسام البدري وشوقي غريب مدرب المنتخبالأوليمبي.
ففي عام 2014 عندما تم تعيين البدري مدربا للمنتخب الأوليمبي، كان يتولي وقتها شوقي غريب منصب مدرب المنتخب الأول.
وفشل المنتخب الأول في التأهل إلي بطولةأمم أفريقيا 2015، بينما فشل البدري في قيادة منتخب مصر الأوليمبي في التأهل إلي أولمبياد البرازيل 2016.
وفي عام 2019 يتولي شوقي غريب قيادة المنتخب الأوليمبي ويستعد للمشاركة في التصفيات المؤهلة الي أولمبياد طوكيو، بينما يتولي حسام البدري قيادة المنتخب في تصفيات أمم افريقيا 2021.
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