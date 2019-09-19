سموحة يتوج بدرع بطولة منطقة الإسكندرية للسباحة

توج نادى سموحة، بدرع منطقة الإسكندرية للسباحة، بعد أن استحوذ سباحو النادي علي منصات التتويج والميداليات المختلفة. والميداليات المختلفة. وحرص المهندس محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة النادى، علي تهنئة اللاعبين علي الدرع، وطالبهم بالمزيد بعد نجح لاعبو السباحة بالنادي في رفع علم مصر عاليا في بطولة أفريقيا الأخيرة. علي تهنئة اللاعبين علي الدرع، وطالبهم بالمزيد بعد نجح لاعبو السباحة بالنادي في رفع علم مصر عاليا في بطولة أفريقيا الأخيرة.

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