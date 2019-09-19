سلة سموحة بنات تحت 16 عاما تقسو علي سبورتنج

استهل فريق كرة السلة بنادي سموحة تحت 16 سنة بنات (ج) بقيادة الكابتن عمرو أحمد عبد العال مبارياته في دوري منطقة الإسكندرية بتحقيق فوز كبير علي نظيره سبورتنج (ج) علي ملعب سموحة 37/3 بعد لقاء من طرف واحد أرسل به الفريق إنذارا لباقي الفرق وسط إدارة ناجحة لجهازه الفني. يضم الفريق النجمات: شهد أحمد فوزي الديب وتسنيم حازم وفاطمه ابراهيم علي وتقي وسام السيد وهنا محمود مهدي عوف وساره مصطفي أمين وچنا حسام الدين حمدي ونور سيف الدين فاروق وحبيبة وائل السيد السلكاوي ورنا خالد حسن عبد الرحيم وفريدة تامر نوفل نعمان وجنا عمرو محمد محمد وجنة مصطفى سعد زكى ودنيا خالد فتحي حسنين وجنا الرخاوى وجنا عماد الدين وهدى اسلام ونور محمد رديسلى وروان مصطفى ونور عاطف الحديدي. الديب وتسنيم حازم وفاطمه ابراهيم علي وتقي وسام السيد وهنا محمود مهدي عوف وساره مصطفي أمين وچنا حسام الدين حمدي ونور سيف الدين فاروق وحبيبة وائل السيد السلكاوي ورنا خالد حسن عبد الرحيم وفريدة تامر نوفل نعمان وجنا عمرو محمد محمد وجنة مصطفى سعد زكى ودنيا خالد فتحي حسنين وجنا الرخاوى وجنا عماد الدين وهدى اسلام ونور محمد رديسلى وروان مصطفى ونور عاطف الحديدي. بينما يضم الجهاز الفني الكابتن عمرو أحمد عبد العال مدرب والكابتن كريم محمد شعبان مساعد مدرب والكابتن عفاف عبد اللطيف إداري تحت إشراف الكابتن حسنى محمود رئيس قطاع الناشئات والكابتن أحمد عبد اللطيف رئيس الجهاز الإداري والكابتن عماد هاشم مشرف كرة السلة والكابتن عماد محمود رئيس الجهاز الفني لكرة السلة سيدات.

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