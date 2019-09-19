برباتوف يختار 19.9.2019 لاعلان اعتزاله النهائي

أضيف اليوم 19.9.2019 ديميتار برباتوف إلى قائمة أساطير الرقم 9 الذين قرروا اعتزال كرة القدم بصورة نهائية، بعد مسيرة حافلة بالأهداف رفقة منتخب بلغاريا وأندية باير ليفركوزن وتوتنهام ومانشستر يونايتد وفولهام وموناكو.

واعتزل هذا الصيف كل من “صامويل إيتو وفرناندو توريس ودييجو فورلان وروبن فان بيرسي وبيتر كراوتش ودارين بينت وسيرجيو بيليسير” – للمزيد من اللاعبين المعتزلين في صيف 2019 اضغط هنا-.

وأكمل برباتوف عشرون عامًا في ملاعب كرة القدم نهاية العام الماضي “2018” ، حيث انطلقت مسيرته الكروية رفقة نادي سيسكا البلغاري عام 1998، والذي سجل له 3 أهداف في 11 مباراة بالدوري المحلي آنذاك.

وانتقل صاحب الـ 38 عامًا إلى نادي باير ليفركوزن الألماني خلال الميركاتو الشتوي 2001، بعد أن قضى موسمين ونصف الموسم مع سيسكا البلغاري.

وسجل ابن مدينة صوفيا ما مجموعه 69 هدفًا في البوندسليجا رفقة ليفركوزن، واستطاع قيادة الفريق نحو التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2002/2001، عندما خسر اللقب أمام ريال مدريد.

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وفي عام 2006 انضم بربا لصفوف توتنهام هوتسبير، وظل بين صفوفه حتى عام 2008، ليوقع بعدها لمانشستر يونايتد نظير 35 مليون جنيه إسترليني، كأغلى صفقة بيع في تاريخ النادي اللندني، وأغلى صفقة شراء في تاريخ مانشستر يونايتد لمدة 4 أعوام حتى انضم خوان ماتا من تشيلسي مقابل 38 مليون إسترليني في ميركاتو يناير 2014 بتوصية من ديفيد مويس.

وأحرز برباتوف ما مجموعه 94 هدفًا طوال فترة تواجده في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” مع توتنهام ومانشستر يونايتد وفولهام، حتى انتقل في يناير 2014 إلى نادي موناكو الفرنسي، ليحرز معه 13 هدفًا في موسم ونصف.

وانتقل بربا عام 2015 إلى نادي باوك اليوناني ليدافع عن ألوانه في 14 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف.

وفي موسم 2018/2017 لعب برباتوف لنادي كيرالا بلاستارز الهندي في تسع مباريات، لكنه اكتفى بهدف يتيم، وهو أقل عدد أهداف له طيلة مسيرته الكروية.