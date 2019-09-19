رياضة | الجماهير المدريدية تفتح النار على لاعبي الملكي بعد خسارة باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجماهير المدريدية تفتح النار على لاعبي الملكي بعد خسارة باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني هزيمة ثقيلة يوم أمس من غريمه فريق نادي باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقان الاربعاء على ملعب حديقة الأمراء لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الاولى من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكانت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم قد فتحت النار على لاعبي الملكي بعد السقوط المدوي والمرير الذي حدث بالامس خاصةً وأن الريال يعتبر من الفرق الكبرى في العالم وأكثر الفرق الحاصلة على لقب دوري الأبطال تاريخياً.

Advertisements

وكان الإعلامي خوسيه لويس سانشيز الذي يعمل كمقدم لبرنامج الشيرنجيتو واحد من أبرز البرامج الموالية للنادي الملكي قد فتح النار على بعض اللاعبين بسبب تخاذلهم في مباراة الأمس وعدم لعبهم " برجولة " على حد قوله وتساهلهم في الدفاع عن ألوان النادي المدريدي.

وفي تصريحات أدلى بها لإحدى الصحف الإسبانية أكد سانشيز أن لاعبوا الريال لم يلقوا اللوم على زيدان بسبب الخسارة من النادي الباريسي لكن الجميع في غرف خلع الملابس مستاءين من الطريقة التي إنتهت عليها المباراة وإنتقد كل لاعب نفسه.