رياضة | كيف سيكون تشكيل منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري؟ (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف سيكون تشكيل منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري؟ (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني ، تعيين مدرب الأهلي السابق حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة.

حسام البدري (59 عامًا) يمتلك خبرات تدريبية كبيرة حيث قاد عدة أندية خلال مسيرته ، الأهلي ، المريخ السوداني، وانبي، وأهلي طرابلس الليبي، والمنتخب الأوليمبي، وحقق عدة نجاحات وبطولات خلال مشواره التدريبي، قد تكون هي السبب في ترجيح كفته أمام منافسيه على منصب مدرب الفراعنة من إيهاب جلال وحسام حسن.

كيف سيكون شكل منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري؟

حسام البدري من المدربين المميزين بكرة القدم المصرية، يمتاز بالشخصية الصارمة، والتعامل الجاد مع اللاعبين، ولا يجيد التعامل النفسي مع اللاعبين وخاصة النجوم الكبار، وذلك جعله دخل في صدامات عديدة خلال مشواره مع أبوتريكة ومحمد بركات وحسام غالي وعماد متعب، حتي أن الإعلام وصفه بـ"عدو النجوم".

حسام البدري مدرب هادئ لكنه لا يستطيع السيطرة علي إنفعالاته تحت الضغوط وأمام الإنتقادات سواء الجماهيرية أو الإعلامية، وحدثت عدة وقائع تؤكد ذلك خلال قيادته للأهلي.

أما عن الجانب الفني والتكتيكي حسام البدري مدرب منضبط ومتوازن ومرن، ولا يتمسك بطريقة لعب أو استراتيجية محددة خلال قيادته للأندية التي تولي تدريبها في الفترة الماضية، بل يبحث دائمًا عن التغيير والوصول للطريقة التي تناسب أسلوب لعب الفريق الذي يقوده حتي لو كان ذلك ضد بعض الثوابت الفنية.

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يعتمد حسام البدري بشكل كبير على أكثر من طريقة لعب، ولكن الطريقة المفضلة بالنسبة له 2-4-4 ومشتقاتها، 1-3-2-4، 1-4-1-4، خلال قيادته للمنتخب الأوليمبي لعب بطريقة 1-3-3-3، كما اعتمد في بعض فتراته التدريبية علي طريقة لعب 1-5-4 ، لكن في ولايته الأخيرة مع الأهلي كانت طريقة 1-3-2-4 الأكثر استخدامًا بالنسبة له.

حسام البدري اعتمد بشكل كبير على الهجوم خلال ولايته الأولي مع النادي الأهلي، بينما اسلوبه وطريقة لعبه في الولاية الأخيرة كان يعتمد على الدفاع المحكم مما ظهر قريبًا من الطريقة التي اتبعها الارجنتيني كوبر مع منتخب مصر والتي واجه بسببها انتقادات عنيفة من الجمهور المصري.

يعتمد حسام البدري بشكل كبير على النجوم الشباب لذلك قد نجد ظهور أسماء جديدة ضمن صفوف منتخب مصر بشكل أساسي في الفترة المقبلة، خاصة من اللاعبين الذين تدربوا تحت قيادته في المنتخب الأوليمبي، مثل كريم نيدفيد، ورمضان صبحي، ورامي ربيعة، ومحمد هاني، محمد محمود، محمود متولي، كما قد يعتمد على بعض اللاعبين المتألقين حاليًا مثل مصطفي محمد مهاجم الزمالك، أو طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب وغيرهم.

هناك بعض النجوم الذي يقتنع بهم حسام البدري في القوام الأساسي لمنتخب مصر وفقًا لقائمة المعسكر الأخير للفراعنة، مثل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد الشناوي حارس مرمي منتخب مصر والأهلي، وكذلك محمود حسن تريزيجيه، وطارق حامد لاعب وسط الزمالك، ورمضان صبحي.

شخصية حسام البدري الصارمة وتعامله القاسي مع النجوم يجعله لن يتوان في استبعاد أي لاعب من تشكيلة منتخب مصر إذا لم يتوافق مع طريقة واسلوب لعبه مهما بلغت نجومية هؤلاء اللاعبين ولنا في محمد أبوتريكة وعماد متعب وحسام غالي وغيرهم من النجوم عبرة في ذلك.

ما يعيب حسام البدري وظهر بشكل واضح في مشواره التدريبي وخاصة خلال تجربته مع الأهلي أنه لا يمتلك رؤية جيدة بالنسبة للصفقات والخيارات الفنية، حيث نجد أنه لم ينجح في ضم محترفين مميزين للقلعة الحمراء باستثناء المغربي وليد أزارو والذي تألق تحت قيادته، في المقابل نجد أنه ورط النادي في الكثير من الصفقات الغير ناجحة.