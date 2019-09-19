رياضة | عاجل - مفاجأت في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - مفاجأت في قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة فريقه لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، في المباراة التي تجمع بينهما مساء غدٍ الجمعة، على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن إطار كأس السوبر المصري.

وشهدت القائمة غياب الدولي المغربي وليد أزارو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالمارد الأحمر بعد استبعاد المدير الفني فايلر، فيما يغيب أيمن أشرف بسبب الإيقاف بعد طرده في مباراة بيراميدز التي أقيمت بين الفريقين في نصف نهائي كأس مصر لكرة القدم.

وجاءت قائمة المارد الأحمر كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي.

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في خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، محمود متولي، محمود وحيد، علي معلول.

في الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، حسام عاشور، صالح جمعة، وليد سلميان، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات، رمضان صبحي، أحمد الشيخ، أليو ديانج، جيرالدو.

في الهجوم: جونيور أجاي، مروان محسن، صلاح محسن.

ويلعب الأهلي المباراة نظرًا لانه بطل الدوري المصري، بينما يلعب الزمالك كصفته بطلاً لكأس مصر.