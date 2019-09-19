رياضة | عاجل - موعد أول مباراة لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - موعد أول مباراة لمنتخب مصر تحت قيادة حسام البدري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى عن المدرب الجديد الذى سيقود منتخب مصر خلال الفترة المقبلة خلفاً للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق لمصر والذى رحل بعد الإخفاق فى بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى أقيمت فى مصر.

وتعاقد الاتحاد المصري مع المدير الفنى حسام البدري المدير الفتى السابق لتولى القيادة الفنية للمنتخب الذى يستعد لخوض غمار تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون وغمار تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

وسيقود حسام البدري منتخب مصر فى أول مباراة له أمام منتخب كينيا ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون يوم 11 نوفمبر بمصر، ثم يخرج المنتخب لمواجهة منتخب جزر القمر يوم الثلاثاء 19 نوفمبر.

مسيرة حسام البدري

يعد حسام البدري من المدربين الكبار فى تاريخ النادى الأهلى بسبب مشواره الكبير الذى بدأ كمدرب مساعد فى بداية الألفية مع مانويل جوزيه وإستكمل المهمة مع أكثر من مدرب ثم تولى منصب المدرب العام ومدير الكرة مع مدرب النادى الأهلى السابق مانويل جوزيه فى فترة تاريخيه للنادى الأهلى من 2004 وحتى 2009 وبالفعل فاز الفريق وقتها بالعديد من الألقاب ثم تولى منصب المدير الفني للنادى الأهلى لأول مرة موسم 2009_2010 وتوج ببطولة الدورى والسوبر المصري وخسر ثم رحل لتدريب المريخ السودانى وتوج ببطولة الدوري السودانى ثم عاد لتدريب انبي فى فترة قصيرة ليعود لفريق الأهلى بالولاية الثانية وحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 ثم رحل ودرب أهلى طرابلس الليبي ولكنه عاد سريعاً لتدريب منتخب مصر الأولمبي عام 2013 وقاد البدري المنتخب للتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام 2015 والتي تؤهل المنتخبات صاحبة المراكز الثلاثة الأولى للأولمبياد، ولكن المنتخب ودع البطولة من دورها الأول بعدما احتل المركز الرابع في المجموعة الثانية بعد تعادلين وخسارة، وعلى إثر ذلك فشل المنتخب في الصعود للأولمبياد ثم عاد البدري للنادى الأهلى عام 2016 فى الولاية الثالثة وإستطاع الفوز بطولة الدوري موسم 2016_2017 ولقب كأس مصر 2017 وصعد لنهائي دوري أبطال إفريقيا وخسر اللقب أمام الوداد البيضاوي المغربي، ثم العام الماضي تولى رئاسة نادى بيراميدز.