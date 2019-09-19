رياضة | رينارد يكشف عن موقفه من "المدخنين" في معسكر السعودية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رينارد يكشف عن موقفه من "المدخنين" في معسكر السعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث المدير الفني الفرنسي لمنتخب السعودية، هيرفي رينارد، عن موقفه من رؤية اللاعبين يدخنون خلال معسكرات المنتخب السعودي في الفترة المقبلة.



حيث أشار رينارد إلى أنه يرفض هذا السلوك بشكل قاطع، ولكنه في الوقت ذاته لا يمكنه أن يلحق كل اللاعبين داخل معسكر الفريق، وسوف يحاول بذل قصارى جهده من أجل فرض الجدية والإلتزام داخل معسكرات الأخضر.