رياضة | ماركا: ريال مدريد يختار بديل زيدان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماركا: ريال مدريد يختار بديل زيدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن رحيل الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني ليس بعيدًا، بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها الفريق الملكي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف بيضاء، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن البرتغالي جوزيه مورينيو سيكون هو البديل المحتمل في حال رحيل زيدان عن الفريق الملكي، وذلك بعد البداية الكارثية لزيدان رفقة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن مورينيو يعشق دائمًا التحديات، وأنه قادر على دفع اللاعبين في الاتجاه الصحيح دومًا، بالإضافة إلى أن البرتغالي يعرف جيدًا التعامل في الظروف الصعبة وتحت أي ضغط.

وتشير تقارير أخري، إلى أن بيريز رئيس ريال مدريد يفكر جديًا في أن يتولي مورينيو دفة الفريق الملكي في حالة استمرار تعثر زيدان مع المرينجي خلال الفترة المقبلة.