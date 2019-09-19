رياضة | فلاش باك.. البدري يوضح رأيه في محمد صلاح وحقيقة رفض ضمه للأهلي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلاش باك.. البدري يوضح رأيه في محمد صلاح وحقيقة رفض ضمه للأهلي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني ، تعيين مدرب الأهلي السابق حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة.

تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر جاء بعد مفاضلة بينه وحسام حسن مدرب سموحة، وإيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي، وحسن شحاتة مدرب منتخب الفراعنة السابق وصاحب إنجاز الثلاثية التاريخية.

حسام البدري صاحب الـ 59 عامًا تولي تدريب عدة أندية خلال مسيرته التدريبية، الأهلي ، المريخ السوداني، وانبي، وأهلي طرابلس الليبي، والمنتخب الأوليمبي، وحقق عدة نجاحات خلال مشواره التدريبي.

حقق حسام البدري العديد من البطولات، حيث توج مع الأهلي (الدوري المصري "3 مرات" – السوبر المصري "3 مرات" – دوري أبطال إفريقيا "مرة وحيدة" – السوبر الإفريقي "مرة وحيدة" – كأس مصر "مرة وحيدة")، كما حصل مع المارد الأحمر علي المركز الرابع في مونديال الأندية 2012، كما حصل على الدوري السوداني مع المريخ.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير "فلاش باك" لتصريحات سابقة لـ "البدري" يوضح فيها رأيه في محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي وحقيقة رفض التعاقد معه عندما كان مدربًا للأهلي:

- حقيقة رفض "البدري" ضم محمد صلاح للأهلي:

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محمد عبدالوهاب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق كان قد فجر مفاجأة مدوية حول دخوله في مفاوضات لضم محمد صلاح للقلعة الحمراء، قادما من المقاولون العرب، بمبلغ 800 الف جنيه، ولكن الجهاز الفني الذي كان يقوده حسام البدري رفض التعاقد معه لعدم الفائدة من ذلك.

وقال "ألبدري" في هذا الشأن: " لم أرفض التعاقد مع محمد صلاح كما يردد البعض، الأمر من الأساس لم يناقش بالشكل الرسمي، محمد رمضان كان مديرًا للكرة مع محمد عامر بالمقاولون وقتها، وأكد لنا أن اللاعب مميز ويمتلك موهبة ومهارة عالية، لكن إدارة المقاولون رفضت التفريط فيه".

وأتم تصريحاته "لم اقم برفض اللاعب، فلم يتم التفاوض مع المقاولون العرب حول المقابل المادي او أي امر، ولم نتحدث مع محمد صلاح نفسه مباشرة".

- رأي "البدري" في محمد صلاح:

كان حسام البدري قد كشف عن رأيه في محمد صلاح وما يقدمه في رحلته الاحترافية في أوروبا حيث قال: " صلاح قدوة للشباب المصري والعربي بفضل ما يقدمه داخل الملعب وخارجه".

وأضاف: "نجم ليفربول فخر العرب في أوروبا ويقدم مستويات هائلة وبالتالي يجد دعمًا كبيرًا من كل الوطن العربي بمختلف فئاته وفوزه هو انتصار لجميع المصريين والعرب".

وأتم تصريحاته: ": "محمد صلاح نجم وأسطورة وفوزه بلقب دوري الأبطال هو فخر لكل مصر، وأتمنى له التوفيق في قيادة المنتخب المصري للتتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية".