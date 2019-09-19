رياضة | تولي "البدري" تدريب منتخب مصر يفتح الباب أمام "نيدفيد" لقيادة وسط الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تولي "البدري" تدريب منتخب مصر يفتح الباب أمام "نيدفيد" لقيادة وسط الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني ، تعيين مدرب الأهلي السابق حسام البدري مديرًا فنيًا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة.

حسام البدري كان مرشحًا بقوة لقيادة منتخب مصر بعد رحيل المكسيكي خافيير أجيري ودخل في منافسة مع الرباعي حسام حسن مدرب سموحة، وحسن شحاتة، وأحمد حسام ميدو، وإيهاب جلال مدرب المصري، قبل أن يبتعد "البدري" عن حسابات قليلا، وبدأ المفاضلة بين جلال والمعلم وحسام حسن.

وشهدت الأيام الأخيرة مفاوضات قوية مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر، ولكن ارتباط "جلال" بتدريب المصري البورسعيدي، ووجود شرط جزائي في عقده مع الفريق وحدوث اختلاف علي جهازه المعاون أبعده في اللحظات الأخيرة، وظهر اسم حسام البدري بقوة، قبل أن يتم الإعلان عن تعيينه بشكل رسمي اليوم.

هل يقود كريم نيدفيد خط وسط منتخب مصر؟

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تولى حسام البدري تدريب منتخب مصر تمنح بعض اللاعبين الذين كان يعتمد عليهم بالنادي الأهلي أملا كبيرا في الإنضمام لمنتخب الفراعنة خلال الفترة المقبلة، والاعتماد عليهم بشكل أساسي، ومن هؤلاء اللاعبين كريم نيدفيد لاعب وسط الأهلي.

ويحظي كريم نيدفيد بثقة كبيرة من حسام البدري منذ أن كان مدربًا له في النادي الأهلي، حيث كان يعتمد "البدري" علي "نيدفيد" بشكل أساسي في جميع مباريات الفريق الأحمر، وكان يتعرض لانتقادات عنيفة بسبب إشراك اللاعب اساسيًا رغم تراجع مستواه، حتي أن الجمهور أطلق عليه لقب "ابن البدري" بسبب كثرة مشاركته تحت قيادته في المارد الأحمر.

الفرصة ستكون سانحة لكريم نيدفيد للإنضمام لمنتخب مصر وقيادة خط وسط الفراعنة بالفترة القادمة، حال عودته للمشاركة بشكل أساسي مع الأهلي، خاصة وأن حسام البدري يثق في الإمكانيات الفنية للاعب كثيرًا ولن يتوان في ضمه لصفوف الفراعنة بمجرد استعادة مستواه بشكل كامل في المرحلة القادمة.

ولم ينضم كريم نيدفيد لمنتخب مصر الأول إطلاقا طوال مسيرته الكروية، وشارك في 6 مباريات مع منتخب الشباب منها 3 مباريات في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، و3 مباريات ودية، ونجح في تسجيل هدفين، ويأمل نجم الأهلي أن يحظي بفرصة المشاركة الأولي مع الفراعنة تحت قيادة "البدري".