رياضة | الاتحاد الآسيوي يعلن عن حكم مباراة الهلال والسد القطري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الآسيوي يعلن عن حكم مباراة الهلال والسد القطري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن هوية الطاقم التحكيمي الذي سيتولى قيادة مباراة السد القطري وفريق الهلال، بدوري أبطال آسيا 2019.

ويستضيف الهلال فريق السد القطري الجمعة المقبلة 1 أكتوبر، على ملعب جاسم بن حمد، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب جامعة الملك سعود، في 22 أكتوبر.

وسيتولى قيادة اللقاء تحكيميا طاقم عماني مكوّن من:-

أحمد الكاف - حكم ساحة

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أبوبكر العمري - مساعد أول

راشد الغيثي - مساعد ثاني

واستطاع الهلال أن يتأهل إلى نصف نهائي أبطال آسيا، عقب فوزه على الاتحاد بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بالدور ربع النهائي، بينما تأهل السد على حساب النصر بنتيجة إجمالية أربعة أهداف مقابل هدف.