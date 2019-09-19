اونلاين | يلا شوت Now كول كورة Livestream مشاهدة مباراة أرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر جودة عالية KORA STAR أرسنال

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ويدخل فريق أرسنال الإنجليزي وهو وصيف الموسم الماضي من الدوري الأوروبي، عندما تلقى هزيمة أمام نظيره نادي تشيلسي الانجليزي في نهائي البطولة، ليعمل ارسنال على الخروج بنتيجة ايجابية من اللقاء من اجل ان يستريح في اللقاء القادم والذي سيكون على ارضه وبين جمهوره؛ بخلاف آينتراخت فرانكفورت الألماني والذي لا بديل أمامه سوى الخروج بالثلاث نقاط خاصة وان المباراة على أرضه ووسط جمهوره لذلك سيسعى للفوز على الفريق الإنجليزي.

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