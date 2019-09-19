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سمو رئيس الهيئة العامة للرياضة يلتقي رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ، بجدة اليوم ، رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

واطلع سموه خلال اللقاء على تقارير الأندية وماتبعتها وما تم العمل عليه خلال الفترة الماضية ، إلى جانب الاطلاع على أبرز العوائق و الصعوبات التي تواجهها  الاندية ، مع وضع الحلول المناسبة واللازمة لتجنب تلك العقبات في الفترة القليلة المقبلة، بما يسهم في تطوير الأندية في كافة الجوانب من الداخل الي الخارج .

وأكد سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في لقائه، بحضور معالي مساعد الرئيس عبدالإله الدلاك ووكلاء الهيئة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس رابطة المحترفين مسلي آل معمر مع رؤساء الأندية، ثقته بالجميع وقدرتهم على تحقيق الأهداف المنشودة،التي من شأنها تفعيل دور الأندية في خدمة الوطن، مشيراً إلى أن مهمتهم تعد ركيزة أساسية ومهمة في تطوير السعودية والارتقاء بها.

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