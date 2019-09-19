شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل لاعب كرة قدم هولندي بـ أحداث شغف في أمستردام والان مع التفاصيل

أعلنت الشرطة الهولندية اليوم الخميس مقتل لاعب كرة قدم هولندي سابق بالرصاص في أحدث أعمال عنف في أمستردام.

وأفاد بيان للشرطة أن المدافع كيلفن ماينارد توفي عندما فتح مهاجمان على دراجة نارية النار على سيارته مساء أمس الأربعاء في منطقة بجنوب شرقي العاصمة الهولندية.

وناشدت الشرطة أي شهود على الحادث التقدم للمساعدة في التحقيقات. وقالت متحدثة باسم الشرطة "الدافع لا يزال مجهولا تماما والأسباب التي أدت لوقوع الحادث والشخص المحتمل تورطه".

وأضافت أن ماينارد كان له اتصال سابق مع الشرطة دون الكشف عن تفاصيل.

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وكان ماينارد يلعب هذا الموسم لنادي "ألفينس بويز" الهولندي للهواة. ولعب سابقا مع عدة أندية منها في هولندا والبرتغال والمجر وبلجيكا وانجلترا.

وأعرب عدد من لاعبي ومدربي كرة القدم عن تعازيهم وتضامنهم مع أسرته وأطفاله.

وجاء مقتل ماينارد في اليوم نفسه الذي اغتيل فيه محام هولندي بارز يباشر قضية ضد عصابة متهمة بارتكاب جرائم قتل تتعلق بالمخدرات أمام منزله في أمستردام.

وزادت التحذيرات من الجريمة في أمستردام، وهي مدينة يقطنها 800 ألف شخص ويسمح فيها بتعاطي بعض أنواع المخدرات بطريقة قانونية، ما أتاح الفرصة لنمو عالم من التجار والموردين الذين يلجأون للعنف من وقت لآخر.