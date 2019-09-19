شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتوقع دخل قياسي ضخم في موسم 2019-2020 والان مع التفاصيل

توقع نادي برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسمين الماضيين، تحقيق مداخيل قياسية تفوق مليار يورو في موسم 2019-2020، علما بأن نفقاته المتوقعة ستستهلك الغالبية العظمى منها.

وقبيل اجتماع الجمعية العمومية لـ "سوسيوس" (المشجعين المساهمين في النادي) في السادس من أكتوبر، أظهرت الأرقام التي نشرها النادي الخميس توقعه تحقيق مداخيل تبلغ 1,047 مليار يورو (1,16 مليار دولار) في السنة المالية الحالية، بزيادة ستة بالمئة عن السنة الماضية.

وقال المدير الإداري لبرشلونة أوسكار غراو في مؤتمر صحافي "هذا رقم قياسي تاريخي لنادٍ رياضي، وأفضل من أندية ان بي ايه وان أف أل .

Advertisements

وكان رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو قد حدد بلوغ عتبة المليار يورو كهدف استراتيجي في ختام ولايته عام 2021. وهذا الهدف يماثل ما يصبو إليه فلورنتينو بيريز، رئيس القطب الثاني للكرة الإسبانية ريال مدريد.

وبحسب أرقام الميزانية التي نشرها برشلونة، يتوقع أن تبلغ النفقات 1,007 مليار يورو، ما يوفر له ربحا صافيا قدره 11 مليون يورو.

وأشار جراو الى أن أحد "التحديات" التي واجهها النادي كانت "خفض كتلة الرواتب" التي يدفعها لرياضييه. وفي موسم 2019-2020، يتوقع أن يتراجع الانفاق على الرواتب من 525 مليون يورو الى 507 ملايين.