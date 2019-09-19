شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تستضيف قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا للمنتخبات الأوليمبية والان مع التفاصيل
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم،اليوم الخميس، إقامة قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 عاماً في مدينة الإسكندرية، وذلك يوم الثالث من أكتوبر المقبل.
وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا لأقل من 23 عاماً، والمؤهلة لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية 2020 المقرر إقامتها في طوكيو، فيالفترة من الثامن من نوفمبر و22 من الشهر ذاته.
كما قرر اتحاد الكرة المصري اعتماد شروط مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2019 وإبلاغ كافة الأندية بها.
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