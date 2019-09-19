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السكتيوي مديراً فنياً لنهضة بركان المغربي

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أعلن نهضة بركان المغربي  المنافس في دوري المحترفين لكرة القدم اليوم الخميس تعاقده مع المدرب الشاب طارق السكتيوي خلفا لمنير الجعواني الذي أقيل من منصبه قبل أيام قليلة مضت.

وقال نادي نهضة بركان المغربي في بيان رمسي له عبر موقعه الالكتروني  على الانترنت إن السكتيوي وقع على عقد لعامين. 

وسيبدأ السكتيوي  مهمته مع نهضة بركان اعتبارا من الغد حيث يستعد الفريق لمباراة إياب الدور الثاني لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم أمام ضيفه أشانتي جولد الغاني الذي تقدم ذهاب 3/2.

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وتدرج السكتيوي في جميع الفئات العمرية لفريق المغرب الفاسي والمنتخبات الوطنية وأحرز كأس افريقيا للشباب عام 1997 كما لعب في أوروبا مع أوزير الفرنسي وبورتو البرتغالي والكمار الهولندي.

وكان السكتيوي ساعد على استمرار المغرب التطواني بين الكبار العام الماضي بعد أن استعان بخدماته في منتصف الموسم لكن الفريق الشمالي انفصل عنه قبل انطلاق الموسم الحالي.

وسبق للسكتيوي تدريب فريقه الأم المغرب الفاسي وفرق الشباب في أكاديمية محمد السادس.

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