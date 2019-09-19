شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو يحذر لاعبي الزمالك من سرعات الأهلي قبل السوبر المصري والان مع التفاصيل

حذر المدرب الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك المصري دفاع فريقه من التمريرات العرضية للأهلي وعدم ترك مساحات كبيرة للمنافس بينما طالب نظيره السويسري رينيه فايلر هجوم فريقه باستغلال الفرص والتركيز أمام مرمى الزمالك قبل لقاء الفريقين لحسم لقب السوبر المصري غداً الجمعة.

ونشر موقع نادي الزمالك المصري اليوم عبر الإنترنت اليوم الخميس إن ميتشو عقد جلسة مهمة مع اللاعبين عقب التدريب الرئيسي أمس ركز خلالها على كيفية التعامل مع مباراة الغد.

وأضاف النادي "طالب ميتشو المدافعين بتوخي الحذر من التمريرات العرضية للأهلي المصري وأثرها داخل منطقة جزاء الزمالك.

"التحذير شمل عدم ترك مساحات في الوسط تسمح للاعبي الأهلي المصري بالسيطرة والتحكم في ايقاع المباراة".