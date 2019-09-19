شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون يحصل على قميص "هداف" البريميرليج والان مع التفاصيل

أصبح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحدث من يقتني قميص تيمو بوكي دون أن يضطر إلى تبديل القمصان مع المهاجم الفنلندي الذي بزغ نجمه في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم.

وتلقى ماكرون قميصا هدية يحمل توقيع بوكي عقب اجتماع رسمي مع أنتي ريني رئيس وزراء فنلندا في قصر الاليزيه في فرنسا أمس الأربعاء.

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ونشر رئيس وزراء فنلندا في وقت لاحق صورة له مع ماكرون يحمل فيها الرئيس الفرنسي ما وصفه ريني بأنه "هدية صغيرة".

وصعدت أسهم بوكي بعد أن هز الشباك ست مرات وصنع هدفين في خمس مباريات في الدوري الإنجليزي هذا الموسم مع نوريتش سيتي الصاعد حديثا.

ووقع الاختيار على اللاعب الدولي الفنلندي البالغ من العمر 29 عاما ليكون أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر أغسطس واحتفل بالجائزة في الفوز المفاجئ الذي حققه فريقه في مباراته الأخيرة في الدوري 3-2 على مانشستر سيتي حامل اللقب.