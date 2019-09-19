شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الاتحاد المصري يعلن تولي حسام البدري مدرباً لـ الفراعنة والان مع التفاصيل

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس 19 أغسطس رسميا تعيين حسام البدري مدربا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

تفاصيل التعاقد مع البدري

ولم يكشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن أي تفاصيل تخص التعاقد مع حسام البدري سواء مدة التعاقد أو قيمة العقد.

وسيتولى حسام البدري مهمة تدريب منتخب مصر خلفا للمكسيكي خافيير أجيري الذي رحل عن تدريب الفريق عقب الخروج من بطولة كأس أمم إفريقيا مصر 2019.

تشكيل الجهاز المعاون للبدري

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي أصدره منذ قليل أن حسام البدري هو من سيكون له الحرية الكاملة لإختيار جهازه المعاون له.

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ومن المتوقع ان يتكون الجهاز الفني الجديد للمنتخب من: حسام البدري مديرا فنيا. أحمد أيوب - مدرب مساعد. طارق مصطفى - مدرب مساعد. طارق سليمان - مدرب حراس مرمى.

يذكر أن حسن شحاته وإيهاب جلال وحسام حسن كانوا ضمن المرشحين أيضا لتولي مهمة تدريب منتخب مصر ولكن وقع الاختيار في النهاية على إيهاب جلال.