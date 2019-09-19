شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر فوز وأثقل هزيمة في مشوار حسام البدري: فاز بسداسية في 3 مناسبات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت اللجنة الخماسية القائمة بأعمال اتحاد الكرة المصري برئاسة عمرو الجنايني، تعيين حسام البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر الأول، خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري، والذي تمت إقالته في يوليو الماضي.

ويمتلك البدري مسيرة تدريبية حافلة حيث تولى قيادة الأهلي فنياً في 3 ولايات مختلفة، كما درب كلا من المريخ السوداني وأهلي طرابلس الليبي وإنبي ومنتخب مصر الأوليمبي، بالإضافة إلى توليه مناصب إدارية عديدة حيث عمل مديراً للكرة في الأهلي على مدار عدة سنوات بجانب عمله كمدرب مساعد، ورئاسة نادي بيراميدز التي استمرت قرابة عام.

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نستعرض من خلال التقرير التالي أكبر الانتصارات التي حققها البدري في رحلته التدريبية، بالإضافة إلى أثقل الهزائم التي تلقاها:

الفوز الأعرض في رحلة حسام البدري كان بنتيجة 6/0 وتحقق في مرتين، الأولى مع المريخ السوداني بالدوري في 2011 على حساب هلال كادوجلي، والثانية مع الأهلي بكأس مصر 2016 -2017 على حساب الألومنيوم، بينما حقق البدري سداسية أخرى مع الفريق الأهلاوي بإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017 والفوز على النجم الساحلي التونسي بنتيجة 6/2.

أما عن الفوز بالخمسة فهو أمر تكرر في عدة مناسبات في مشوار البدري، منهم خماسيتان نظيفتان مع المريخ في الدوري السوداني 2011 في شباك كل من الموردة وجزيرة الفيل، ومع الأهلي 3 مرات في شباك كل من المقاولون والنصر بالدوري في موسم 2017-2018 وفي بني سويف بكأس مصر بالموسم ذاته، كما قاد المنتخب المصري الأوليمبي لفوز بخماسية نظيفة على حساب نظيره السوداني ودياً.

وبالنسبة لأثقل هزيمة نالها حسام البدري خلال مسيرته التدريبية فكانت في مواجهة حلمي طولان المدير الفني لحرس الحدود بالدوري الممتاز 2012-2013 بثلاثية نظيفة، وهي المرة الوحيدة التي خسر خلالها بفارق 3 أهداف، في حين أنه قد خسر أمام الإسماعيلي في الدوري موسم 2010-2011 بنتيجة 3/1 وأمام الدراويش من جديد بنتيجة 4/2 بدوري أبطال أفريقيا 2010.