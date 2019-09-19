شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثي صلاح وميسي ورونالدو خارج التشكيلة المثالية لأولى جولات أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»- مقره مدينة نيون السويسرية- التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تقديم اللاعبين أفضل ما لديهم في أولى مباريات الشامبيونزليج.

وشهدت التشكيلة خروج محمد صلاح نجم المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول الانجليزي، بعد الخسارة من نابولي الإيطالي، بهدفين دون رد، مساء أول أمس الثلاثاء، كما خلت التشكيلة من نجمي الكرة العالمية الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الأسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.

وحظيت الجولة الأولى من دور المجموعات إثارة كبيرة في بعض المباريات وتألق عدد من اللاعبين مثل الأرجنتيني انخيل دي ماريا وهالاند لاعب ريد بول سالزبورج النمساوي، كما شهدت عددا من المفاجآت، فإلى جانب الخسارة القاسية لليفربول بطل أوروبا أمام فريق نابولي، تلقى ريال مدريد أيضا خسارة من باريس سان جيرمان بثلاثية، وظهر فريق سالزبروغ النمساوي بقوة في الجولة الأولى بعدما فاز بستة أهداف مقابل هدفين على فريق جنك البلجيكي.

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ومثّل برشلونة لاعب واحد فقط في التشكيلة هو الحارس الألماني اندريه تير شتيجن، بعد تصديه للعديد من الكرات الخطيرة خلال مباراة بوروسيا دورتموند، وكان له الفضل في خروج فريقه بنقطة التعادل، وحصل أياكس الهولندي على حصة الأسد بتواجد 3 لاعبين، بعد فوزه على ليل الفرنسي بثلاثية نظيفة، بينما لم يتواجد أي لاعب من صفوف مانشستر سيتي رغم انتصاره بنفس النتيجة على شاختار دونيتسك.

وجاءت التشكيلة في حراسة المرمى: أندريه تير شتيجن (برشلونة)، وفي خط الدفاع، كيران تريبير (اتلتيكو مدريد)، ماتس هوميلز (بوروسيا دورتموند)، جويل فيلتمان (أياكس)، ونيكولاس تاجليافيكو (أياكس).

وفي خط الوسط، إدسون ألفاريز (أياكس)، تياجو ألكانتارا (بايرن ميونخ)، آنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان)، وميسلاف أورشيتش (دينامو زغرب)، فيما ضم خط الهجوم، هوانج هي تشان (سالزبورج) وبراوت هولاند (سالزبورج).

من جهة أخرى، أعلن الموقع الرسمي لـ«اليويفا» قائمة الأهداف المرشحة للفوز بجائز أفضل هدف في الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا، وينافس الهدف الثاني الذي سجله النجم الأرجنتيني أنحيل دي ماريا، نجم باريس سان جيرمان، من تصويبة صاروخية في شباك ريال مدريد، على الجائزة بقوة.

كما رشح «اليويفا» أهداف الثلاثي خوان كوادرادو لاعب يوفنتوس في أتلتيكو مدريد، ولوكاس مورا لاعب توتنهام في أولمبياكوس، وإدسون ألفاريز لاعب أياكس في شباك ليل، لمنافسة هدف دي ماريا على الجائزة.