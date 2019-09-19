شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطرح تذاكر مباراة السوبر «أون لاين» مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للأهلي، أن الإدارة تسلمت التذاكر الخاصة بأعضاء وجماهير الأهلي في مباراة السوبر المقرر إقامتها الثامنة مساء غد، الجمعة، في استاد الجيش ببرج العرب.

وقال إن اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة خصصت 4500 تذكرة لكل ناد وحددت فئاتها بـ100 جنيه للدرجة الثالثة و300 جنيه للدرجة الأولى ولا توجد فئات أخرى، وفقًا لما قرره اتحاد الكرة في الاجتماع التنسيقي للمباراة.

وأكد مرجان أنه تقرر طرح التذاكر المخصصة لأعضاء وجماهير الأهلي من خلال النظام الإلكتروني "أون لاين" ابتداء من الساعة السادسة مساء اليوم لتكون التذاكر متاحة أمام الجميع دون تمييز وحتى لا يحدث أي تكدس أمام منافذ البيع اليدوي.

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وأشار المدير التنفيذي للأهلي إلى أنه كان يتمنى أن يكون عدد التذاكر المخصصة للنادي الأهلي أكبر لتلبية رغبة آلاف الجماهير الراغبة في حضور المباراة لكن هناك ظروفًا يقدرها الجميع ولابد من التعاون مع كل عناصر المنظومة لأجل المصلحة العامة.

وقال مرجان إن جماهير الأهلي التي تحمل تذاكر الدرجة الأولى شمال سيخصص لها باب الدخول رقم 3،، أما حاملو تذاكر الدرجة الثالثة شمال فسيكون دخولها من الباب رقم 7، مشيرا إلى أنه سيتم فتح أبواب الاستاد من الساعة الثالثة عصرًا، على ان يتم إغلاقها في السابعة مساءً، وفقًا للتعليمات الأمنية.

وأعرب المدير التنفيذي للأهلي عن أمله في التزام كل فرد بدوره حتى تمر المباراة بصورة طيبة تليق بالكرة المصرية وجماهيرها.

وأكد أنه يثق في التزام جماهير الأهلي ومبادرتها الدائمة بالروح الرياضية ودعمها ومساندتها لفريقها ولاعبيه طوال الـ90 دقيقة.