شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يضم 24 لاعبًا استعدادًا لمواجهة الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، الدخول فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الأهلى بالأسبوع الأول من الدورى الممتاز، ويضم المعسكر 24 لاعبا هم الهانى سليمان وعمر صلاح وحسين تيمور وكريم يحيى ومحمود عزت ورجب نبيل وفارس مجاهد ومحمد الترهونى وأحمد أبوالفتوح وأحمد جمال ومحمد كوفى وأحمد حمص ويوسف ديوب وفوزى الحناوى وإيمومو وناصر ماهر وأحمد حسن مكى وحسام حسن ومحمود حليم وأرنورلدو الكاميرونى وإسلام الفار وإسلام جمال وشريف رضا ومحمد جمال بيبو.

فيما لن يشارك فوزى الحناوى أو ناصر ماهر فى اللقاء وفقا للاتفاق بين إدارة الناديين، بينما يشارك كريم يحيى، الذى تم التعاقد معه لمدة عام ونصف العام، وكان الاتفاق أنه لن يشارك فى عقد الإعارة لمدة 6 أشهر بينما لم يتضمن عقده السنوى أى بنود من عدم المشاركة بالرغم من تواجده فى المعسكر. ويغيب عن صفوف الفريق السيد فريد ومحمد نادى وأحمد فؤاد وإبراهيم عبدالقوى للإصابة ويوسف علاء ومحمد فهمى ومحمود معاذ لأسباب فنية.