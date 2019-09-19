شكرا لقرائتكم خبر عن «الخماسية» تقرر خوض السوبر بالتعديلات الجديدة لكرة القدم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، عن تطبيق التعديلات الجديدة فى مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك المقرر لها اليوم «الجمعة» فى تمام الساعة الثامنة مساء على أرض ملعب استاد برج العرب بالإسكندرية.

واشارت اللجنة إلى أن هناك اتصالات جمعت بين جمال الغندور، رئيس لجنة الحكام، وعمرو الجناينى، رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، تم خلالها الاتفاق على تطبيق التعديلات الجديدة على قانون كرة القدم، ورغم أن مباراة السوبر خاصة بالموسم قبل الماضى، إلا انها تعتبر افتتاحية الموسم الجديد.

يذكر أن اتحاد الكرة رفض تطبيق التعديلات الجديدة على قانون التحكيم خلال مباريات كأس مصر حتى المباراة النهائية التى جمعت بين الزمالك وبيراميدز وانتهت لصالح الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة، سجلها يوسف أوباما وأشرف بن شرقى هدفين.