شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني في اجتماعه مساء أمس الموافق الأربعاء 18 سبتمبر ما يلي: أولا: تعيين الكابتن حسام البدري مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول وتكليفه بتشكيل جهازه الفني المعاون والعرض على مجلس الإدارة. ثانيا: اعتماد شروط مسابقة بطولة كأس مصر عن موسم 19-2020 وإبلاغ كافة الأندية بها ثالثا: اقامة قرعة بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة في الثامنة من مساء يوم 3 أكتوبر المقبل بقصر الحرملك بالأسكندرية واعتماد برنامج الحفل الذي يركز على مكانة مصر وفضيلة الوفاء في الوسط الكروي ودعوة عدد من أساطير اللعبة . رابعا: اعتماد تشكيل لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الكابتن جمال الغندور وعضوية كل من: ياسر عبدالرؤوف ومحمد فاروق وتامر درى. (مجدى رزق) الكرة النسائية، محمد عبدالقادر الكرة الشاطئية، محمد فرج الكرة الخماسية Advertisements قسم الشؤون الإدارية:(عزب حجاج) رئيسا ومحمد معوض وجيمس حنا. قسم الشؤون الفنية: وجيه احمد رئيسا وفهيم عمر وو حمدى القاضى وفريد سلطان ومهند دبا قسم الشؤون المالية: حسام طه قسم الشؤون القانونية: صلاح البرى المعد البدنى: سامى فاروق العلاقات العامة: حسام الجوهرى

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